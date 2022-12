Rechtbank staat stil bij overlijden moeder gedode Gino (9)

De rechtbank in Maastricht heeft maandagochtend stilgestaan bij het overlijden van de moeder van Gino, het 9-jarige jongetje dat deze zomer vanuit Kerkrade is ontvoerd, misbruikt en gedood. “We willen u condoleren met het grote verlies”, meldden de rechters aan de zussen van Gino, die aanwezig zijn bij de tweede niet-inhoudelijke zitting tegen verdachte Donny M.

“We begrijpen dat het voor u heel moeilijk is om hier aanwezig te zijn. Het intense verdriet met betrekking tot het overlijden van uw moeder moet dat moeilijker maken”, aldus de rechters.

De rechtbank benadrukte in een reactie op een brief die de zussen vorige week hebben gestuurd dat het desondanks noodzakelijk is om de zitting door te laten gaan, in verband met de wettelijke termijnen van de voorlopige hechtenis van M.

Vorige maand werd de moeder van het kind dood aangetroffen in haar woning, het zou gaan om een natuurlijke dood. De woordvoerder van de familie liet weten dat de zitting maandag voor de nabestaanden weer een “heftig moment” is en dat wordt gehoopt dat het niet te lang zal duren. “Het is immers alweer een confrontatie, nog meer beladen door het overlijden van de moeder, heel moeilijk.”

Phil Boonen, die een van de zussen bijstaat, heeft de rechtbank gevraagd om het onderzoeksdossier in de zaak te verstrekken aan de familie. De rechtbank besloot na een kort beraad dat alleen de advocaten van de nabestaanden inzage mogen krijgen. Tijdens het afronden van de zitting gilde een van de zussen opnieuw naar M. “Gooi alles op tafel. Je hebt niks meer te verliezen.”

Gino verdween op 1 juni tijdens het buitenspelen. De politie deed, gesteund door onder anderen honderden vrijwilligers, zoekacties in de hoop Gino snel te vinden. Op 4 juni werd M. opgepakt in zijn woning in Geleen en niet veel later leidde hij de agenten naar het lichaam van het jongetje.

Tijdens de eerste zitting in de zaak bekende hij dat hij Gino heeft meegenomen, hem xtc en Kamagra (een soort viagra) heeft gegeven en hem seksueel heeft misbruikt. Over het vermoorden van het kind heeft M. wisselend verklaard. Zo zou Gino verstikt kunnen zijn met een kussen, maar ander letsel zou ook kunnen wijzen op wurging of verdrinking. De conclusies van de sectie op het lichaam van het slachtoffer maken melding van wurgen en smoren.

Justitie verdenkt M. ook van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019.