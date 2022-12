Tweede Kamer bijna klaar met behandeling Pensioenwet

De Tweede Kamer is na bijna honderd uur vergaderen bijna klaar met de inhoudelijke behandeling van de Pensioenwet. Nog één keer zullen de pensioenspecialisten van de fracties zich in de plenaire zaal over de wet buigen, voordat die in stemming wordt gebracht.

De politieke behandeling van de wet die de grondslag wordt voor het nieuwe pensioenstelsel leek enkele weken geleden al zijn afronding te naderen. Maar denkend aan de grote gevolgen van deze stelselwijziging, helemaal in economisch zeer onzeker tijden, kregen meerdere fracties last van koudwatervrees. Daarop werd besloten de hele wet nog eens artikel voor artikel door te lopen.

Zo’n artikelsgewijze behandeling van een wetsvoorstel was in meer dan dertig jaar niet meer voorgekomen in de Tweede Kamer. In een twaalf uur durend debat, uitgesmeerd over twee dagen, beantwoordden pensioenminister Carola Schouten en haar ambtenaren vele honderden feitelijke vragen van de volksvertegenwoordigers.

Schouten noemde het na afloop “bijzonder” om op deze manier samen met de Kamer “een heel klein beetje geschiedenis” te schrijven. “Misschien dat het naar meer smaakt, maar dat hoeft niet per se bij wetsvoorstellen die ik hier nog ga inbrengen”, grapte zij. Maandag bespraken de Kamerleden vooral de gevolgen van het nieuwe stelsel voor het nabestaandenpensioen.

Wat de minister betreft was de wet ook al eerder in stemming gebracht. Het is de bedoeling dat pensioenfondsen uiterlijk in 2027 overstappen naar het nieuwe stelsel. Schouten vindt het dan ook hoog tijd dat zij duidelijkheid krijgen van de politiek.

In de Tweede Kamer is dankzij de coalitiepartijen een meerderheid voor de nieuwe Pensioenwet. Maar in de Eerste Kamer is dat nog onzeker. De PvdA en GroenLinks neigen naar steun maar toonden zich de afgelopen weken toch nog kritisch. Met name de PVV en SP zijn mordicus tegen.