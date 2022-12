Verdachte misbruiken en vermoorden Gino (9) weer voor de rechter

Donny M. (23), de man die heeft bekend de 9-jarige Gino uit Limburg te hebben ontvoerd, misbruikt en gedood, staat maandag opnieuw voor de rechter in Maastricht. Het gaat om de tweede niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen de man. M. zal weer aanwezig zijn, meldt zijn advocaat Sjanneke de Crom.

Het kind verdween op 1 juni in Kerkrade tijdens het buitenspelen. De politie deed, gesteund door onder anderen honderden vrijwilligers, zoekacties in de hoop Gino snel te vinden. Op 4 juni werd M. opgepakt in zijn woning in Geleen en niet veel later leidde hij de agenten naar het lichaam van het jongetje.

Tijdens de eerste zitting in de zaak bekende hij dat hij Gino heeft meegenomen, hem xtc en Kamagra (een soort Viagra) heeft gegeven en hem seksueel heeft misbruikt. Over het vermoorden van het kind heeft M. wisselend verklaard. Zo zou Gino verstikt kunnen zijn met een kussen, maar ander letsel zou ook kunnen wijzen op wurging of verdrinking.

Daarnaast wordt M. verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

De man is eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruiken van zeker één van hen. M. is onlangs opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor onderzoek.

De nabestaanden van Gino bereiden zich voor op een nieuwe confrontatie met de verdachte. “Iets waarbij alle emoties en gebeurtenissen in alle hevigheid terugkomen. Dat wordt weer een heftig moment. De situatie vergt enorm veel energie van hen, dit zijn heel nare momenten”, laat hun woordvoerder weten.

Onlangs werd de moeder van Gino dood aangetroffen in haar woning. Zij stierf een natuurlijke dood.