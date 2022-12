Verdachten ongeregeldheden jaarwisseling Veen vervolgd

Het Openbaar Ministerie vervolgt zes personen voor betrokkenheid bij ongeregeldheden afgelopen jaarwisseling in het Brabantse Veen. Dat meldt de gemeente Altena, waarvan Veen deel uitmaakt. Verder krijgen de zes en een aantal andere mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de onrust tijdens afgelopen oud en nieuw een gebiedsverbod opgelegd voor de weken rond de komende jaarwisseling.

Die personen mogen van 1 december dit jaar tot 4 januari volgend jaar niet op of rondom het kruispunt Witboomstraat /Van der Loostraat in Veen komen. Dat geldt ook voor voertuigen of goederen die op naam van de verdachten staan. Het Brabantse plaatsje staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling autowrakken in brand worden gestoken, waarbij dat in het verleden uitliep op rellen. Dat was ook vorig jaar het geval. Een woordvoerder van de gemeente kon niet zeggen voor hoeveel mensen dit gebiedsverbod geldt.

Verder gaan de politie en gemeente om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in de komende weken dertig gesprekken voeren met jongeren die niet verdacht worden van een strafbaar feit, maar wel worden gelinkt aan het verstoren van de openbare orde in Veen in december vorig jaar.

“De jaarwisseling moet een feestje zijn voor iedereen. We nodigen dan ook iedereen uit die een idee heeft om op een veilige manier een (stook)feestje te organiseren tijdens de jaarwisseling met de gemeente in gesprek te gaan” zegt burgemeester Egbert Lichtenberg. “Diegenen die vinden dat zij met gevaar voor zichzelf en anderen een eigen feestje kunnen organiseren, hebben we dankzij de goede opsporingsmethodes in beeld. Een aantal van hen wordt nu vervolgd of krijgt een bestuurlijke aanwijzing. Daar waar mogelijk zal de gemeente ook de financiĆ«le schade verhalen.”