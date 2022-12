D66 wil na 2023 gedwongen stikstofmaatregelen, VVD en CDA boos

D66 vindt dat na 2023 de tijd van vrijwilligheid in het stikstofdossier voorbij is. Kamerlid Tjeerd de Groot wijst erop dat door de stikstofcrisis de bouw van 900.000 woningen vertraging oploopt en ongeveer 28 miljard euro aan investeringen niet zijn doorgegaan. Daarom wil hij bijvoorbeeld dat het intrekken van stikstofvergunningen mogelijk wordt als het te lang duurt met de vrijwillige verkoop door uitstoters.

Het betoog van D66 stootte coalitiepartners VVD en CDA tegen het zere been. Thom van Campen (VVD) wilde van De Groot weten waar in het coalitieakkoord hij precies ruimte zag voor het innemen van vergunningen. “D66 was er ooit trots op liberaal te zijn, maar daar zet ik nu wel mijn vraagtekens bij”, aldus de VVD’er. Hij vindt dat De Groot het in een te vroeg stadium heeft over dwangmaatregelen.

CDA’er Derk Boswijk vindt het “waardeloos” dat hij het met De Groot moet hebben over dwang. Volgens hem leidt alleen het praten over dwangmaatregelen al tot onrust bij boeren, die daardoor ook niet meer willen meewerken aan vrijwillige uitkoopregelingen. “CDA en VVD vinden niet dat het intrekken van vergunningen nu op tafel ligt, en als het aan het CDA ligt ook niet in de toekomst”, aldus Boswijk. Hij wil juist optrekken met De Groot om van de vrijwillige uitkoopregeling een succes te maken.

De Groot vindt dat de Porthos-uitspraak, waardoor ook de bouw verder aan banden werd gelegd vanwege stikstofregels, voor een nieuwe situatie heeft gezorgd. Ook vindt hij dat de VVD het “zich zou moeten aantrekken” dat 28 miljard euro aan investeringen niet kon doorgaan vanwege de stikstofcrisis. Wel is hij het “volstrekt eens” met het CDA dat vrijwilligheid “het beste en het snelste is”. Toch wil hij dwingende maatregelen als “stok achter de deur”.

Het kabinet streeft ernaar volgend najaar duidelijkheid te geven of piekbelasters worden gedwongen te stoppen. Als genoeg uitstoters gebruik maken van de “woest aantrekkelijke regeling”, zoals stikstofminister Christianne van der Wal die vaak noemde, dan hoeft het niet zo ver te komen. Volgens die regeling kunnen uitstoters die zich willen laten uitkopen 120 procent van de marktwaarde krijgen voor bijvoorbeeld hun boerderij of fabriek.