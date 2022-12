Feest barst los in grote steden na winst Marokko

Rond het Mercatorplein in Amsterdam-West vieren supporters van het Marokkaanse voetbalelftal feest na de overwinning op Spanje op het WK voetbal in Qatar. Marokko won de wedstrijd na strafschoppen en bereikte daarmee de kwartfinale. Ook in Den Haag verzamelen feestvierders zich in de Schilderswijk. In Rotterdam zijn eveneens supporters op de been voor de Marokkaanse nationale ploeg.

Rond het Mercatorplein toeteren mensen in auto’s en op scooters en er wordt gezwaaid met Marokkaanse vlaggen. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Auto’s en trams ondervinden hinder door de feestvierende menigte. De politie meldt dat er veel jongeren in de stad op de been zijn en dat er op bepaalde plekken een gespannen sfeer heerst. “Vier feest maar pleeg geen strafbare feiten”, aldus de Amsterdamse politie.

Sommige winkels rond het Mercatorplein sloten dinsdag eerder de deuren wegens de wedstrijd. Ook waren er rond 17.30 uur al zogenoemde buurtvaders op het plein in fluorescerende hesjes.

In Den Haag zijn honderden mensen op de been rond de Vaillantlaan in de Schilderswijk. Er is getoeter en zwaar vuurwerk te horen. De politie heeft een aantal zijstraten van de Vaillantlaan afgesloten en vraagt publiek dat op de feestende menigte afkomt, om te draaien. Tijdens de wedstrijd was er al veel politie op straat, net als vrijwilligers in gele hesjes.

Ook in Rotterdam zijn rond het Kruisplein veel toeterende scooters en motoren. Ook wordt er daar, net als in Rotterdam-Zuid en andere Rotterdamse wijken, vuurwerk afgestoken. Het Kruisplein is afgesloten voor auto’s en trams worden omgeleid. Honderden fans zingen en zwaaien met vlaggen. Ook op de Coolsingel zijn veel toeterende auto’s.

Fans van het Marokkaanse voetbalteam zijn ook in het centrum van Breda de straat opgegaan. In Amersfoort is de rotonde De Stier afgezet. Eerder vierden fans hier de overwinning van Marokko. Feestvierders hebben zich nu iets verderop verzameld. RTV Utrecht meldt dat er ook feest is in de Utrechtse wijk Lombok. In de stad is veel vuurwerk te horen.

Eerdere feestelijkheden rond voetbalwedstrijden van Marokko op het WK liepen uit op ongeregeldheden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De ME werd toen ingezet en er waren aanhoudingen.

Amsterdam wees het Mercatorplein in West en Plein ’40-’45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan-West in Nieuw-West voor dinsdag opnieuw aan als veiligheidsrisicogebied. De politie mag hierdoor iedereen preventief fouilleren. Ook staat na de eerdere onlusten weer een waterkanon paraat en werkt de politie in de hoofdstad samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders.

Den Haag kondigde eerder aan dat de politie “nog zichtbaarder aanwezig” zou zijn op plekken waar onrust wordt verwacht en in Rotterdam zal de politie “zichtbaar en onzichtbaar met meerdere middelen” aanwezig zijn in het centrum van de stad tijdens en na de wedstrijd.