Grootste overlast voorbij in steden na winst Marokko

In de steden waar ongeregeldheden uitbraken na de winst van Marokko op het WK voetbal in Qatar is de grootste overlast voorbij. Op verschillende plekken in het land heeft de ME moeten ingrijpen omdat relschoppers geen gehoor gaven aan oproepen om weg te gaan.

Die oproepen volgden nadat relschoppers zwaar vuurwerk afstaken en het in sommige gevallen naar hulpverleners of de politie gooiden. In Amsterdam werden strafbare feiten gepleegd zoals het gooien van vuurwerk naar het openbaar vervoer of het dansen op auto’s. Daar werd het Mercatorplein ontruimd, in Rotterdam het Kruisplein.

Ook in Utrecht was het onrustig. Op de Kanaalstraat in de wijk Lombok zette de politie de mobiele eenheid in om ongeregeldheden te beĆ«indigen. “Wat begon met feestelijkheden, is helaas geĆ«indigd in een oploop waarbij onder meer geweld werd gebruikt tegen agenten. Dit is onacceptabel”, aldus een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma. Er zijn “vooralsnog” geen arrestaties verricht. Direct na afloop van de wedstrijd klonk er op veel plekken in de stad zwaar vuurwerk en gingen voetbalfans luid toeterend door de straten.

In Rotterdam is het op sommige plekken nog onrustig, op het Hofplein is het ook nog druk met veel feestvierende supporters. Op meerdere plekken in het centrum stond dinsdagavond het verkeer vast door feestvierders. Een woordvoerster van de Rotterdamse politie zegt dat het overgrote deel van de voetbalfans zich keurig heeft gedragen, maar dat er “altijd een paar vervelende tussen zitten”. In de Maasstad zijn wel aanhoudingen verricht, maar onduidelijk is nog hoeveel.

In de Schilderswijk in Den Haag hield de politie drie mensen aan bij ongeregeldheden. Daar houden nog enkele relschoppers zich op in zijstraten van de Vaillantlaan, waar eerder op de avond de politie werd bekogeld met vuurwerk. Of er mensen in Amsterdam zijn aangehouden, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt hierover later dinsdagavond meer bekend.