Hoekstra: naar Nederland halen laatste 156 Afghanen erg moeilijk

Het wordt steeds moeilijker om Afghanen die er recht op hebben om naar Nederland overgebracht te worden, ook daadwerkelijk hier naartoe te halen. Het gaat nu nog om 156 mensen, van wie er 151 in Afghanistan zijn, schrijft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Vijf verblijven in een ander land.

Tussen 26 augustus vorig jaar en nu zijn er 2592 Afghanen naar Nederland overgebracht. Het gaat om mensen die voor Defensie of hulporganisaties hebben gewerkt, en gevaar lopen sinds de taliban de macht in het land hebben overgenomen. Tussen 11 oktober en 1 december zijn slechts veertig Afghanen naar Nederland gehaald. Er zijn maar weinig mensen met een geldig reisdocument. Zonder die papieren is het niet mogelijk Afghanistan te verlaten, schrijft Hoekstra.

Voor Afghanen die wel een paspoort hebben, lukt het “slechts sporadisch” om een visum voor met name Iran of Pakistan te krijgen. Van daaruit helpt de Nederlandse ambassade hen naar Nederland te komen.

Er worden in principe geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen, behalve van tolken en “enkele schrijnende gevallen”, schrijft Hoekstra. Daarnaast loopt een aantal rechtszaken van Afghanen, waardoor het aantal nog over te brengen mensen kan toenemen. Het kabinet blijft “al het mogelijke” doen om Afghanen die daar recht op hebben, zo snel mogelijk naar Nederland te halen.

Hoekstra benadrukt nogmaals dat Nederland doorgaat met het overbrengen tot iedereen een concreet hulpaanbod heeft gekregen.