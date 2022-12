Kamer: kopstuk NPO mag niet meer verdienen dan minister

De hele Tweede Kamer wil dat het kabinet ervoor zorgt dat kopstukken bij de publieke omroep niet meer verdienen dan een minister. De SP heeft hiertoe opgeroepen in een motie en die is gesteund door alle twintig fracties. Het stuit de partij tegen de borst dat presentatoren vaak via productiebedrijven veel meer verdienen dan deze ministersnorm van rond de 220.000 euro.

Topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector – en dus ook bij de NPO – mogen in Nederland niet meer verdienen dan een minister. Dit jaar gaat het om 216.000 euro en volgend jaar om 223.000 euro. Het leidt al jarenlang tot discussie dat sommige presentatoren bij de publieke omroep hierboven zitten, bijvoorbeeld omdat ze worden betaald door productiebedrijven die zijn ingehuurd door omroepen.

SP-Kamerlid Peter Kwint verzoekt het kabinet in de Kamerbreed gesteunde motie om “er nu eindelijk zorg voor te dragen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep direct dan wel indirect, bijvoorbeeld via buitenproducenten, meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm”.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) heeft zich vorige week tegen deze motie uitgesproken, omdat omroepen zich volgens haar al inspannen om de salarissen onder de geldende norm te houden. Bovendien wil ze het onderzoek afwachten dat het Commissariaat voor de Media doet naar financiƫle omzeilingsconstructies bij de NPO.