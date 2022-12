Drie aanhoudingen in Den Haag bij onrust na winst Marokko

De politie heeft in Den Haag drie mensen aangehouden na onlusten rond de winst van Marokko op het WK voetbal in Qatar. De ME riep de groep supporters die zich in de Haagse Schilderswijk hadden verzameld op om te vertrekken nadat er met zwaar vuurwerk was gegooid. Als zij daar geen gehoor aan zouden geven, zou er geweld worden gebruikt, zo werd omgeroepen.

Volgens de politie hebben de meeste aanwezigen inmiddels gehoor gegeven aan de oproep. Op de Vaillantlaan kan het verkeer sinds 20.00 uur weer doorrijden. Wel zijn er nog enkele relschoppers aanwezig die zich ophouden bij de zijstraten van de laan. De ME stuurt hen weg, en deelt daarbij af en toe een tik uit met een wapenstok.

Na de wedstrijd tegen Spanje gingen honderden feestvierders de straat op in Den Haag. Aanvankelijk heerste er een feestelijke stemming, maar dat sloeg na enige tijd om. Op de Vaillantlaan werd de politie bekogeld met vuurwerk.