Onderzoek naar rol Koninklijk Huis in koloniale geschiedenis

De koning laat onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van het Koninklijk Huis in de koloniale geschiedenis. Het onderzoek neemt drie jaar in beslag en gaat over de periode van de late zestiende eeuw tot het postkoloniale heden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden en begeleid door een commissie onder leiding van Gert Oostindie, emeritus hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis. In 2006 publiceerde hij het boek De parels en de kroon over “de bijzondere verhouding tussen het huis van Oranje-Nassau en de koloniĆ«n”. Als het onderzoek in 2026 afgerond is, worden de bevindingen gepubliceerd, aldus de RVD.

“Diepgaande kennis van het verleden is essentieel om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen en de impact daarvan op mensen en gemeenschappen zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien”, aldus koning Willem-Alexander over het onderzoek naar zijn familiegeschiedenis. “Ik vind het belangrijk dat deze kennis ook beschikbaar komt ten aanzien van de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Dit dient te gebeuren op basis van grondig, kritisch en onafhankelijk onderzoek, waartoe ik opdracht heb gegeven.”

De commissie bestaat naast voorzitter Oostindie uit Esther Captain, historicus en senioronderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden, Kathleen Ferrier, deskundige op het gebied van internationale betrekkingen, mensenrechten, diversiteit en inclusie en Henk te Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis en voorzitter van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. De commissie kiest en benoemt de onderzoekers die meewerken aan het onderzoek.