Ook senaat stemt in met verstrekking abortuspil via de huisarts

Vrouwen die een ongewenste zwangerschap willen afbreken, kunnen hiervoor binnen afzienbare tijd ook terecht bij hun huisarts voor een abortuspil. Na de Tweede Kamer stemde dinsdag ook de Eerste Kamer in met de verstrekking van de abortuspil via de huisarts. Een ruime meerderheid steunde een initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, dat was ingediend door D66, VVD, PvdA en GroenLinks.

De initiatiefnemers vinden het onder meer belangrijk dat er meer keuzevrijheid is voor vrouwen. Nu moeten ze nog naar een van de huidige zestien abortusklinieken om hun zwangerschap te laten beëindigen. In sommige delen van Nederland is er geen kliniek. Met een abortuspil kan een zwangerschap tot negen weken worden afgebroken. Het gaat om twee medicijnen die binnen enkele dagen moeten worden ingenomen.

In de Eerste Kamer stemden PVV, SGP, ChristenUnie, Forum voor Democratie en één lid van de fractie-Nanninga tegen het initiatief. Dat zijn dertien zetels. De fractie OSF was afwezig en de andere partijen stemden voor.

De Tweede Kamer stemde in maart al voor het wetsvoorstel. In een hoofdelijke stemming waren er 106 Kamerleden voor en 24 tegen. Tegenstanders waren ChristenUnie, SGP, Forum voor Democratie en de PVV, op Fleur Agema na.

Het is nog niet duidelijk wanneer de wetswijziging van kracht wordt. Dat gaat nog wel even duren, omdat er nog veel zaken in de uitvoering moeten worden geregeld, aldus een woordvoerder van zorgminister Ernst Kuipers. Elke zeven jaar wordt de wet geëvalueerd, zo is op verzoek van de Tweede Kamer afgesproken.