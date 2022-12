Paul de Leeuw en Sinterklaas trekken 879.000 kijkers naar NPO 3

Paul de Leeuw heeft met zijn sinterklaasshow Sint & De Leeuw net geen 900.000 kijkers naar NPO 3 weten te trekken. Uiteindelijk stemden 879.000 kijkers maandagavond, op pakjesavond, af op het programma. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO) dinsdagochtend. Daarmee staat het programma op de negende plaats in de lijst van de beste bekeken programma’s van de dag.

Een jaar geleden, toen Sint & De Leeuw werd uitgezonden op NPO 1, trok het 954.000 kijkers. De drie jaren daarvoor was De Leeuw met zijn sinterklaasshow te zien bij RTL 4. Daar trok hij steevast meer dan 1,1 miljoen kijkers. Nog eerder, toen de show op NPO 1 te zien was, stemde eveneens een miljoenenpubliek af op de show. De best bekeken uitzending van een sinterklaasprogramma met De Leeuw komt uit 2008. Toen keken ruim 2,2 miljoen mensen naar het programma, dat toen Mooi! Weer de Sint heette.

Sint & De Leeuw stond tegenover wedstrijden op het WK voetbal in Qatar geprogrammeerd. De wedstrijd tussen Braziliƫ en Zuid-Korea (bijna 1,8 miljoen kijkers) was het best bekeken programma van de avond. Op de tweede plaats staat de wedstrijd tussen Japan en Kroatiƫ (ruim 1,7 miljoen kijkers).