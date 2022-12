De politie ontruimt het Amsterdamse Mercatorplein en het Kruisplein in Rotterdam. In die steden werd in eerste instantie feest gevierd na de winst van Marokko op Spanje in het WK in Qatar, maar de feestelijkheden zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Er wordt veel zwaar vuurwerk afgestoken.

In de Haagse Schilderwijk dreigde de ME dinsdagavond ook met ingrijpen.