Aantal verpleeghuizen krijgt eigen treincoupé voor dementerenden

Ruim twintig verpleeghuizen krijgen een eigen ’treincoupé’ voor bewoners met dementie. Zij kunnen dan weer met de trein mee, zonder de deur uit te gaan. Volgens de NS is het voor de bewoners een kans “om herinneringen op te halen” en in gesprek te gaan hierover.

Alzheimer Nederland en NS schenken de treinbanken, tafels, bagagerekken en kantelprullenbakken. Daarmee kunnen de verpleeghuizen zelf hun coupé bouwen. De treinonderdelen komen uit oude dubbeldekkers. “Bijna iedereen houdt van reizen. Maar wat als je door dementie niet meer kúnt reizen?” schrijven de organisaties over het initiatief.

Verpleeghuizen kunnen zichzelf aanmelden als ze een treincoupé willen. Uit deze aanmeldingen worden 22 bestemmingen gekozen. Op 20 december zijn de treinonderdelen op te halen bij de NS-werkplaats in Amersfoort.

NS zegt af en toe reizigers met dementie tegen te komen, bijvoorbeeld iemand die in de trein de reisgenoot kwijt is, of die plotseling niet meer weet hoe je moet inchecken.