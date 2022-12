Adema: als landbouwakkoord niet slaagt, doet kabinet het zelf

Als de partijen aan de zogeheten ‘landbouwtafel’ niet tot een landbouwakkoord kunnen komen, dan gaat het kabinet zelf bepalen hoe de toekomst van de landbouw eruit moet zien en met welke regelingen het dat mogelijk wil maken. Dat zegt minister Piet Adema (Landbouw) tijdens het begrotingsdebat van zijn ministerie in de Tweede Kamer.

Het is de bedoeling dat “eind maart, begin april” het akkoord er ligt. Daarin moet onder meer staan hoe boeren worden ondersteund in het overgaan naar een andere manier van boeren. Dat moet mede vanwege de stikstofcrisis: de huidige manier van landbouw zorgt voor te veel stikstofuitstoot.

Aan de ‘hoofdtafel’ zitten organisaties zoals land- en tuinbouworganisatie LTO, Agractie, LandschappenNL en het ministerie van Landbouw. Ook komen er ‘deeltafels’, waar organisaties aanschuiven als er plannen voor hun specifieke sector worden besproken. Verder is er een ‘reflectietafel’, waar “onafhankelijke denkers uit verschillende richtingen, maar ook wetenschappers” hun visie geven op de besproken plannen, aldus Adema.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet is sceptisch dat dit proces boeren wel duidelijkheid gaat geven. Het traject levert volgens haar juist vertraging op, terwijl boeren nog steeds geen perspectief hebben. Ook is het volgens haar “een mythe” dat er tot dusver nog niet met boeren is gesproken. “Afgelopen jaren zijn er week in, week uit, boeren langsgekomen op het ministerie van Landbouw.”

Adema zegt liever “met draagvlak dan met trekkers op het Binnenhof” tot afspraken te komen. Een harde deadline voor het akkoord wil hij niet geven, maar hij zegt wel dat het niet “maanden” later wordt dat eind maart of begin april.

Afgelopen maandag was het eerste gesprek, waarin procesafspraken werden gemaakt. LTO zei achteraf dat meedoen alleen zin heeft als er echt perspectief komt voor boeren die willen doorgaan met hun bedrijf. De organisatie wil “focus op verdienvermogen, ruimte om te ondernemen en bijbehorende investeringsmogelijkheden”.