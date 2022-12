Commissie die minister over nieuwe notarissen adviseert stapt op

Een commissie die minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) adviseert over kandidaat-notarissen, is in november opgestapt. Dat heeft een woordvoerder van Weerwinds ministerie bevestigd na een bericht van NRC. Volgens die krant is de commissie opgestapt omdat de bewindsman negatieve adviezen over de benoeming van nieuwe notarissen naast zich heeft neergelegd.

Dat is enkele keren voorgekomen, zegt het ministerie. Het advies van de Commissie toegang notariaat (ctn) wordt “zwaar gewogen”, maar de minister zelf neemt een besluit, aldus de woordvoerder.

De minister moet notarissen benoemen nadat zij hun opleiding hebben doorlopen en een toets hebben ondergaan. De bewindsman is hierbij verplicht om advies te vragen aan de ctn, die zich buigt over de “persoonlijke geschiktheid” van kandidaten.

Zo is onder meer de integriteit van notarissen belangrijk, omdat zij bevoegd zijn om wettelijke akten op te stellen en betrokken kunnen zijn bij grote transacties. De afgelopen periode zijn meerdere notarissen tegen de lamp gelopen vanwege dubieuze activiteiten.

Er is voor een jaar een tijdelijke commissie in het leven geroepen. In die tijd wordt ook gekeken naar de manier waarop de advisering over kandidaat-notarissen is georganiseerd. Mede op basis daarvan zal er weer een structurele commissie komen voor de benoeming van nieuwe notarissen.