Estafetteloop van ruim 200 kilometer voor nieuwjaarsduik

In de aanloop naar de jaarlijkse nieuwjaarsduik in Scheveningen lopen tientallen estafettelopers dit jaar 226 kilometer van Winterswijk naar het Noordzeestrand. De lopers beginnen hier op de ochtend van 30 december mee.

“Wat doe je als je niet kunt wachten?” aldus Alex Schuttert, voorzitter van Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. “Dan begin je alvast.” De route naar het strand duurt twee dagen en loopt door polders en dorpen, langs locaties als de Utrechtse Domtoren. Volgens de organisatie gaat de route zelfs dwars door een woonhuis.

De afgelopen twee jaar kon de traditionele nieuwjaarsduik – waar jaarlijks tienduizenden mensen aan meedoen – niet doorgaan wegens de coronacrisis. De nieuwjaarsduik wordt op meer dan 125 plaatsen in Nederland georganiseerd. De grootste duik is traditioneel in Scheveningen.