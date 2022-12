EW: gastgezin ontheemde Oekraïners ‘Nederlander van het Jaar’

‘Het gastgezin dat ontheemden uit Oekraïne opving’ is door Elsevier Weekblad (EW) uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar 2022, zo werd woensdag bekendgemaakt. Het gaat volgens EW om duizenden gastgezinnen “die het afgelopen jaar zonder aarzelen hun huis en hart openstelden voor moeders die met hun kinderen en soms ook kleinkinderen Oekraïne zijn ontvlucht”, aldus het blad. Naar schatting gaat het om tienduizenden ontheemden, aldus EW.

Volgens hoofdredacteur Arendo Joustra van EW is “het mooie” aan deze vorm van opvang dat die niet door de overheid is afgedwongen. “Vaak kwam er zelfs geen overheid aan te pas. Het is spontane hulp, geïnspireerd door de beelden van de oorlog, de herkenbaarheid van de situatie, of grootouders die acht decennia geleden onderduikers een schuilplaats boden. Het is ‘Wir schaffen das’ op z’n Nederlands.”

Andere kanshebbers voor de titel waren onder anderen Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging, orkestleider André Rieu, Formule 1-coureur Max Verstappen en “stikstofpaus en smid van het vierde kabinet-Rutte” Johan Remkes. Het is voor de negentiende keer dat EW een Nederlander van het Jaar aanwijst. De titel ging eerder naar onder anderen ondernemer en uitvinder Boyan Slat (The Ocean Cleanup), de artsen en verpleegkundigen van de ic (2020) en schrijfster Lale Gül vorig jaar.