FNV onderzoekt ongewenst gedrag in media- en cultuursector

Vakbond FNV gaat onderzoek doen naar ongewenst gedrag in de media- en cultuursector. Daarmee moet duidelijk worden hoe groot het probleem in de sector is, waar ongewenst gedraag plaatsvindt en hoe de zorg voor slachtoffers is georganiseerd. De vakbond wil met het onderzoek bijdragen aan verandering in de sector.

“De noodzaak om het beleid en de cultuur binnen de media- en cultuursector te veranderen is het afgelopen jaar – na de onthullingen over het programma The Voice en alle andere misstanden die daarna bekend werden – nog eens pijnlijk duidelijk geworden”, aldus FNV.

Het onderzoek is bedoeld voor iedereen die werkt in media en cultuur en die het afgelopen jaar tijdens werk te maken heeft gehad met een vorm van ongewenst gedrag. FNV verwacht de eerste resultaten van het onderzoek op 20 januari 2023.

“We richten ons bewust op de hele sector, omdat we breder dan een enkel programma of persoon willen weten hoe diep dit probleem in de werkcultuur is verweven”, zegt FNV-bestuurder Andrée Ruiters. “Door zo breed informatie op te halen, hopen we ook beter te weten wát er precies moet gebeuren om verandering tot stand te brengen. Dat is de volgende stap die we samen met de sector willen zetten.”