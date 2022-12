Kamer wil zwaardere straf voor gooien vuurwerk naar hulpverlener

Het gebruik van vuurwerk als wapen tegen hulpverleners bij demonstraties of rellen, moet een hogere straf opleveren voor de daders, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu kan het Openbaar Ministerie bij mishandeling, openlijke geweldpleging of bedreiging een zwaardere straf eisen als daarbij vuurwapens, steekwapens en slag- of stootwapens worden gebruikt. Vuurwerk staat daar niet expliciet bij.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen vindt een aanscherping van de aanwijzing voor het OM nodig, omdat relschoppers steeds vaker zwaar, illegaal vuurwerk gooien naar bijvoorbeeld politiemensen, brandweerlieden of andere hulpverleners. Het bezit van illegaal vuurwerk tijdens een demonstratie of voetbalwedstrijd zou al als strafverzwarend kunnen gelden, aldus de VVD’er. In een motie vraagt ze het kabinet om samen met het OM te kijken hoe dit kan worden geregeld. Ze wil daar voor maart volgend jaar uitsluitsel over.

De VVD-motie is al ondertekend door CDA, PVV, SP, JA21 en BBB, die een meerderheid vormen. Dinsdag wordt erover gestemd. Justitieminister Dilan Yeşilgöz kan zich vinden in de oproep.