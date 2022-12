Meerdere onruststokers aangehouden in Amsterdam na winst Marokko

De politie heeft in Amsterdam tien mensen aangehouden bij ongeregeldheden nadat Marokko-supporters de straat op gingen om de overwinning op Spanje op het WK voetbal in Qatar te vieren. De politie sluit niet uit dat er op een later moment nog meer aanhoudingen worden gemeld.

Een aanhouding werd gedaan vanwege het gooien van vuurwerk naar hulpverleners, zo meldt de politie eerder dinsdagavond op Twitter. Verder kreeg de politie te maken met vernielingen en geweld tegen hulpverleners.

Het was dinsdagavond onder meer onrustig op het Mercatorplein in Amsterdam-West. De ME veegde het plein schoon nadat was omgeroepen dat mensen moesten vertrekken. Eerder meldde de politie al dat er onder meer werd gedanst op auto’s. Laat op de dinsdagavond meldde de politie dat het “op de meeste plekken rustig is”.

Amsterdam kondigde eerder deze week aan dat het Mercatorplein in West en Plein ’40-’45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan-West in Nieuw-West aangewezen werden als veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie iedereen preventief mocht fouilleren. Ook stond er een waterkanon paraat en werkte de politie in de hoofdstad samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders.

Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht moest de ME ingrijpen omdat relschoppers geen gehoor gaven aan oproepen om weg te gaan.