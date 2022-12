Meeste verdachten onrustig overwinningsfeest Marokko weer vrij

De meeste verdachten van ongeregeldheden na de overwinning van Marokko op Spanje op het WK in Qatar zijn weer vrij. In de drie grote steden en Amersfoort hield de politie in totaal zestig mensen aan, onder meer voor het bezit of gooien van vuurwerk, openlijke geweldpleging of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Van de 35 verdachten die dinsdagavond in het centrum van Rotterdam zijn aangehouden, zit er woensdag nog 1 vast, meldt de politie. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging en het afsteken van vuurwerk, en hoort later zijn straf. De verdachte wordt in de loop van de dag naar huis gestuurd, volgens een woordvoerder. Tijdens de kwartfinale Marokko – Portugal komende zaterdag om 16.00 uur moeten zeven verdachten zich melden.

In Den Haag werden tien mensen aangehouden tijdens ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk. Vier van hen zitten nog in de cel. Een van de verdachten zou betrokken geweest zijn bij het belagen van een motoragent. De vrijgelaten verdachten hebben allemaal een proces-verbaal gekregen, volgens een woordvoerder.

De Haagse politie is nog op zoek naar de bestuurder van een auto die in de buurt van de Vaillantlaan inreed op agenten. Zij konden op tijd wegspringen voor de auto en bleven ongedeerd.

In Amsterdam hield de politie tien mensen aan, twee zitten nog vast en worden verhoord. De andere acht zijn op vrije voeten. Van hen kregen zeven een gedragsaanwijzing van het Openbaar Ministerie. Zij moeten voor, tijdens en na de wedstrijd Marokko- Portugal, thuis zijn.

In Amersfoort werden vier mensen aangehouden, voor verstoren openbare orde of het gooien van vuurwerk, onder wie minderjarigen. Ook in Utrecht hield de politie een persoon aan voor het bezit van vuurwerk. De verdachten zijn allemaal op vrije voeten en hebben allemaal een boete gekregen.