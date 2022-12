Nederlanders hebben veel over The Voice gegoogeld

Nederlanders hebben in het afgelopen jaar veel informatie over de misstanden bij The Voice of Holland opgezocht op Google. Het onderwerp voert het jaaroverzicht van de zoekmachine aan.

Zo googelden mensen naar Jeroen Rietbergen en Ali B., twee prominente mensen die achter de schermen van het programma over de schreef zouden zijn gegaan. Ook wilden ze meer weten over Nienke Wijnhoven, een van de vermeende slachtoffers en over BOOS, het onlineprogramma dat de misstanden bij The Voice aan het licht bracht.

Google berekende voor de ranglijst, die woensdag is gepubliceerd, niet naar welke onderwerpen het meest gezocht werd. In dat geval zou de lijst namelijk elk jaar worden aangevoerd door termen als ‘vacature’. In plaats daarvan onderzocht Google bij welke zoekopdrachten de grootste verandering te zien was.

Nederlanders zochten ook veel op andere mensen die in opspraak zijn geraakt, zoals Lil’ Kleine, Glennis Grace, Marc Overmars, Johan Derksen en Matthijs van Nieuwkerk. Ook veel bekende mensen uit het buitenland werden om die reden gegoogeld, zoals Johnny Depp, Amber Heard en Will Smith.

Ook naar mensen die afgelopen jaar zijn overleden, werd veel gezocht. In de top van die lijst staan de Britse koningin Elizabeth en weerman Piet Paulusma. Verder wilden mensen meer weten over de overleden Marokkaanse kleuter Rayan en de omgebrachte Gino uit Kerkrade.