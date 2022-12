Nieuw stadion Feyenoord City definitief van de baan

Er komt definitief geen nieuw voetbalstadion op de beoogde plek aan de oevers van de Nieuwe Maas in Rotterdam-Zuid. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders meldt dit woensdag aan de gemeenteraad in een voortgangsrapport. Het besluit komt na een gesprek eind vorige maand van het college met de belanghebbende partijen, voetbalclub Feyenoord, het stadion Feijenoord, en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam).

De definitieve beslissing komt niet onverwacht. Feyenoord had al eerder te kennen gegeven geen middelen te hebben en niet genoeg externe gelden te kunnen verwerven voor het plan waarvan de kosten werden geschat op minimaal 444 miljoen euro. Bovendien zette de Raad van State eind oktober een streep door het bestemmingsplan voor het gebied. Naast de bouw van het stadion, voorzag dat door de gemeenteraad goedkeurde plan ook in de aanleg van duizenden nieuwe woningen en uitgebreide infrastructuur.

De Rotterdamse gemeenteraad gaf dit najaar al aan te willen doorgaan met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, of dit nu met of zonder een nieuw voetbalstadion is. Rotterdam beschouwt vanwege de woningnood de bouw van duizenden huizen in dit gebied als een topprioriteit. Om dit voor elkaar te krijgen moet er nog wel een nieuw bestemmingsplan voor het gebied komen.

Directeur Dennis te Kloese van Feyenoord zei eerder dit jaar te verwachten dat zijn club nog zeker 10 jaar in stadion De Kuip blijft spelen als het onderkomen uit 1937 tenminste een opknapbeurt krijgt. Daarover voert de club onderhandelingen met het stadion.