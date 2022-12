Nieuwe uniformen voor brandweer

De 23.000 brandweerlieden krijgen een nieuw uniform. Dat kunnen ze dragen op de kazerne en bij taken met weinig risico’s, zoals het reanimeren van mensen en het bevrijden van mensen uit een lift. Het ontwerp, donkerblauw met een rode baan, is woensdag gepresenteerd in Utrecht.

Het brandweeruniform bestaat onder meer uit polo’s, een jas, een broek en sokken. Korpsen kunnen ervoor kiezen om ook petten, mutsen en sweaters met het nieuwe ontwerp aan hun mensen te verstrekken.

Medewerkers van de ambulancediensten kregen in december 2019 nieuwe, turquoise kleren. Het politie-uniform, donkerblauw met gele strepen, is in 2014 ingevoerd.