OM verdenkt leerkracht Heusden nu ook van seks met minderjarige

In de zedenzaak tegen een 44-jarige leerkracht uit het Brabantse Heusden heeft het Openbaar Ministerie de aanklacht uitgebreid. Woensdag maakte het OM bekend dat hij seks heeft gehad met een minderjarig meisje buiten de regio met wie hij al langer contact had. En naast het heimelijk filmen van kinderen zou hij in het bijzijn van een minderjarige seksuele handelingen met zichzelf hebben verricht. Woensdag bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat de man in voorarrest blijft.

De man werd eind augustus aangehouden voor het maken van heimelijke opnames van kinderen. De verdachte gaf les op een basisschool in de gemeente Heusden. De betrokken kinderen zijn geen leerlingen van deze school.

Na zijn aanhouding is kinderporno gevonden bij de man. Naar de aard en omvang van het beeldmateriaal wordt nog verder onderzoek gedaan. Het OM verdenkt de man er daarnaast van dat hij jarenlang seksueel getinte gesprekken voerde in chats met minderjarigen. Hij deed zich daarbij voor als een leeftijdsgenoot. De politie heeft een deel van de kinderen kunnen identificeren. Het gaat om kinderen uit verschillende gemeentes uit het hele land. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de man met leerlingen van zijn eigen school chatcontact had.

De politie hoopt het onderzoek in de loop van 2023 af te kunnen ronden.