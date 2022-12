Stoffelijk overschot van foetus in water Rotterdam

In Rotterdam is woensdag het stoffelijk overschot van een foetus gevonden in het water. Het lag in het water bij de RDM-kade bij de buurt Heijplaat.

Het stoffelijk overschot werd rond 16.00 uur gevonden. De politie is ter plekke om onderzoek te doen.

Het is niet bekend hoe ver in de ontwikkeling de foetus was. “We weten niet hoe oud het was, maar het was echt heel klein”, aldus een woordvoerder van de politie. Een ongeboren baby wordt ongeveer acht weken na de verwekking een foetus, en die fase duurt tot aan de geboorte.