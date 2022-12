Vakbonden ontevreden over cao-bod streekvervoerders

Vakbonden hebben teleurgesteld gereageerd op het nieuwste loonbod van werkgevers in het streekvervoer. Dat dienden de vervoersbedrijven die regionaal treinen en bussen laten rijden woensdag op de valreep in, vlak voordat er een ultimatum van FNV, CNV en VVMC verstreek. Eerder lieten vakbondsbestuurders doorschemeren dat er mogelijk stakingen zouden komen. Nu willen ze eerst in beraad over de vervolgstappen.

Het conflict draait om één van de twee cao’s in het streekvervoer, die voor zo’n 1300 werknemers van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis geldt. Voor deze conducteurs, machinisten en buschauffeurs eisen de vakbonden dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, die nu erg hoog is.

Het voorstel dat de openbaarvervoersbedrijven vlak voor het verstrijken van het ultimatum indienden, ligt volgens vakbondsonderhandelaars te ver van hun eisen af. “Mijn eerste conclusie is dat ze niet zijn ingegaan op onze eisen. Ze willen wel verder overleggen, maar op basis van hun brief zie ik erg weinig progressie”, zegt Edwin Kuiper, bestuurder van FNV.

“Ze hebben niet voldaan aan onze vraag. We zijn nu in principe in de positie om collectieve acties te organiseren”, zegt CNV-onderhandelaar Sijtze de Bruine. Maar de uiteindelijke beslissing komt er na gesprekken met kaderleden en overleg over de manier waarop acties in het openbaar vervoer veilig kunnen gebeuren, benadrukt hij.