Van der Burg blijft ondanks uitspraak bij beperkingen nareizigers

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) houdt vast aan de nareisbeperking voor familieleden van erkende vluchtelingen, waartoe het kabinet die eind augustus heeft besloten. De recente uitspraak van de rechter in Haarlem betreft een uitspraak over een Syrische vrouw waarbij “specifieke omstandigheden” een rol speelden, zegt Van der Burg. De rechter heeft “geen uitspraak gedaan over de nareismaatregel als totaal”.

“De nareisregeling staat op dit moment nog steeds”, benadrukt Van der Burg. De verwachting is dat er nog meerdere rechtszaken zullen volgen van statushouders die hun gezin zo snel mogelijk naar Nederland willen halen.

Het is logisch dat er op een gegeven moment een bodemprocedure volgt, verduidelijkt zijn woordvoerder. De uitspraak van de hoogste rechter zal leidend zijn voor het al dan niet aanpassen van de nareisregeling. “Als de hoogste rechter met een definitief standpunt komt, confirmeren we ons daaraan”, zegt de staatssecretaris.