VVD en SP: verplichte les sociale advocatuur voor advocaat in spe

VVD en SP willen dat in de opleiding voor advocaten nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de sociale advocatuur. In de beroepsopleiding moet dit een verplicht vak worden en voor dat vak moeten advocaat-stagiairs verplicht twee weken meelopen met een sociaal advocaat, stellen de partijen.

Het voorstel komt van VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. “Die motie vloeit voort uit een rotsvaste overtuiging dat zolang een groot deel, een aanzienlijk deel van de advocatuur, eigenlijk geen enkel idee heeft wat werken op basis van de gefinancierde rechtsbijstand is, we altijd met een uitdaging geconfronteerd zullen worden”, zei hij in het parlement. Hij vond steun bij SP’er Michiel van Nispen, die hoopt dat er meer advocaten in de sociale advocatuur willen werken aangezien volgens hem “de nood in die sector” hoog is.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) is het “in de geest” met de motie van Ellian en Van Nispen eens, maar heeft ook wat bezwaren. Hij wees erop dat hij al langer bezig is met een plan voor de sociale advocatuur en dat op 1 april zal presenteren.

Volgens Weerwind maakt de sector zich zorgen over wat dit voorstel “voor hen zou betekenen in de praktijk”. Bovendien is het aan de advocatuur zelf om de inhoud van de opleiding te bepalen. “Dat is de reden dat ik de geest helemaal wil omarmen, maar formeel heb ik hier geen positie in.” Hij vroeg Ellian de motie aan te houden in afwachting van het plan dat dit voorjaar volgt, maar het Kamerlid is dat niet van plan.