Aboutaleb wil geen ‘staat van beleg’ rond WK-wedstrijd Marokko

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is niet van plan om komende zaterdag in zijn stad de “staat van beleg” af te kondigen rond de WK wedstrijd van Marokko, die om 16.00 uur begint. “De huidige maatregelen werken tot nu toe goed. We moeten de ongeregeldheden serieus nemen, maar de ernst ervan niet overdrijven”, zei hij in een raadsdebat op vragen van Leefbaar Rotterdam.

De grootste partij in Rotterdam maakt zich zorgen over het welzijn van de Rotterdamse agenten. Afgelopen dinsdag liep een agent bij de ongeregeldheden gehoorschade op toen een zware vuurwerkbom ontplofte. Volgens Leefbaar loopt het slachtoffer gevaar op arbeidsongeschiktheid.

Aboutaleb is niet van plan om het centrum van de stad af te sluiten rond de wedstrijd. “Kom vooral boodschappen doen, koop eens wat, drink eens wat, eet eens wat, het is juist in deze tijd van het jaar extra gezellig in de stad.” Hij beloofde de partijen dat de politie zaterdag ruimschoots paraat zal staan om de zaak in goede banen te leiden.

De 35 aanhoudingen afgelopen dinsdag zijn volgens de burgemeester juist het bewijs dat de aanpak werkt. “Mensen die betrapt worden op het afsteken van vuurwerk worden meteen aangehouden. Bovendien was er afgelopen dinsdag nul schade aan openbare of particuliere bezittingen. Alle materiële schade tot nu toe is een deur van bioscoop Pathé op het Schouwburgplein de week ervoor bij een eerdere wedstrijd.”

Een meerderheid van de partijen steunt het standpunt van de burgemeester. Ze beschuldigen Leefbaar Rotterdam ervan “onnodig angst te zaaien” en zo Rotterdam in een “negatief daglicht” te stellen.

Aboutaleb sprak in zijn beantwoording ook waardering uit voor buurtcentra en de buurtvaders die in verschillende Rotterdamse wijken goed werk doen om de rust rond de voetbalwedstrijden ook daar te bewaren.