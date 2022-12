Ambulance gestolen in Utrecht, botst daarna tegen meerdere auto’s

In Utrecht heeft iemand woensdagavond een ambulance gestolen en is er vervolgens mee gebotst tegen meerdere auto’s. De politie, die de dader wist in te rekenen, bevestigt berichtgeving hierover door Hart van Nederland.

Rond 22.10 uur kwam een melding binnen bij de politie dat de bestuurder in de ambulance meerdere auto’s had beschadigd. Kort erna kwam een melding binnen dat een ambulance was gestolen bij de Lange Nieuwstraat. Op dat moment waren daar ambulancemedewerkers aanwezig voor hulp aan een patiënt. Volgens de politie had de diefstal geen gevolgen voor de patiënt omdat er snel een andere ambulance aanwezig was.

De reden voor de diefstal is onduidelijk. De politie zal de dader daarover verhoren. Ook over de identiteit van de dief kan de politie nog geen mededelingen doen.