Amsterdamse moskeeën roepen in vrijdaggebed op rellen te stoppen

Amsterdamse moskeeën staan bij het vrijdaggebed stil bij de ongeregeldheden rondom de WK-voetbalwedstrijden met Marokko. Imams zullen oproepen te stoppen met rellen en ouders wordt gevraagd te praten met hun kinderen, zegt Mohamed el Fakiri, secretaris van de Raad voor Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland.

Afgelopen dinsdag gingen er vanuit de moskeeën meer dan dertig mensen in Amsterdam de straat op om met de jongeren te praten. Toch liep het na de overwinning van Marokko op Spanje afgelopen dinsdag weer uit de hand op onder meer het Amsterdamse Mercatorplein. “Je hebt een aantal stokers en de anderen doen mee”, zag El Fakiri met eigen ogen. “Eerst is het feest, iedereen is blij en er wordt gelachen en gedanst. Dan gooit er iemand vuurwerk en is het klaar. Het wordt verpest voor iedereen.”

Binnen de Marokkaanse gemeenschap is veel boosheid over de rellen, zegt El Fakiri. Hij verwacht komende zaterdag, als Marokko tegen Portugal speelt in de kwartfinale, met meer dan vijftig mannen en vrouwen de straat op te gaan. Ook imams zijn erbij. “Ze hebben respect als er een imam staat, dat kalmeert ze hopelijk.”

Volgens de secretaris moet de relschoppers duidelijk worden gemaakt dat ze met hun gedrag de hele gemeenschap treffen. “Je geeft zo alle Marokkanen een slechte naam, ook je vader en moeder. Waarom doe je dat?”