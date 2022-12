D66-Kamerlid De Groot neemt ‘fascist’ tegen ON!-verslaggever terug

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot had geen “fascist” moeten zeggen tegen een politiek verslaggever van de controversiĆ«le omroep Ongehoord Nederland (ON!), geeft hij toe. Hij neemt zijn uitspraak terug. In een filmpje van ON! is te zien hoe De Groot mensen rondleidde door de Tweede Kamer. “Hem negeren wij altijd”, zei het Kamerlid in het Engels, wijzend naar de verslaggever. “Omdat ze fascisten zijn.”

“ON verspreidt zonder tegenspraak de levensgevaarlijke complottheorie van de omvolking en er is sprake van racisme en nepnieuws”, schrijft De Groot op Twitter. “Daar zal ik me altijd tegen verzetten. Maar dit had ik als volksvertegenwoordiger niet over een verslaggever mogen zeggen. Neem ik terug”, aldus de D66’er over het voorval van eerder deze week.

Thomas Bruning, secretaris van de journalistenvakbond NVJ noemt het “verstandig” dat De Groot zijn uitspraak betreurt en terugneemt. “Van journalisten blijf je af, in woord en in daad!” schrijft Bruning op Twitter.