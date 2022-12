Den Haag: zelfde aanpak bij komende WK-wedstrijd van Marokko

De gemeente Den Haag gaat op dezelfde manier om met de komende wedstrijd van het Marokkaanse elftal op het WK voetbal als met het duel van afgelopen dinsdag. “De politie is zichtbaar aanwezig en treedt op als mensen de orde verstoren. Toegangswegen kunnen worden afgesloten. Ook zetten we in op jongerenwerkers en buurtvaders, zij hebben de afgelopen tijd goed werk verricht”, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

Marokko staat voor het eerst in de geschiedenis in de kwartfinales van het WK. Het elftal speelt zaterdag tegen Portugal. Afgelopen dinsdag, toen Marokko Spanje uitschakelde, ging een feestvierende menigte de straat op in de Haagse Schilderswijk. Van de inwoners van de wijk heeft ongeveer een kwart een Marokkaanse achtergrond. Het voetbalfeest liep uit op ongeregeldheden. Op de Vaillantlaan in de wijk gooiden mensen vuurwerk naar de politie. Zeker tien mensen zijn gearresteerd.

Volgens de gemeente “moest de politie optreden om een einde te maken aan een gevaarlijke situatie. Dat kun je niet overlaten aan buurtvaders en jongerenwerkers. Maar de rust keerde relatief snel terug, zonder grote charges.” De gemeente heeft de indruk dat sommige mensen bewust op zoek waren naar rellen. “Een kleine groep mensen is bewust uit op verstoring van de openbare orde. We hebben mensen met bivakmutsen gezien. Als je die meeneemt en opdoet, kom je om de orde te verstoren. Het is een kleine groep die het voor de rest verpest.”

Als mensen worden gezien bij de ongeregeldheden, maar als niet kan worden vastgesteld dat ze iets strafbaars hebben gedaan, kunnen ze een waarschuwingsbrief thuis krijgen. Daarin staat dat ze een gebiedsverbod kunnen krijgen als ze nog een keer opduiken bij rellen. Volgens de gemeente hebben tot nu toe dertig mensen zo’n waarschuwing gekregen.