Donderdag en vrijdag op grote schaal kans op mist en gladheid

Weeronline waarschuwt mensen die donderdagavond de weg op gaan voor mist die het verkeer kan belemmeren. Door bevriezing van natte wegdelen is er volgens het weerbureau bovendien kans op gladheid.

Rond 18.00 uur kan de temperatuur lokaal in Friesland, Groningen en Drenthe al onder nul komen. Hier kan het dan ook het eerst mistig worden, verwacht Weeronline. Het weerbureau benadrukt dat het dan niet meteen betekent dat het hier glad wordt als het kwik onder het vriespunt komt. Het duurt wat langer voordat de temperatuur van wegen onder nul komt.

In Midden- en Zuid-Nederland klaart het later op de avond en in de nacht op en gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Hierbij kan in het hele land (dichte) mist ontstaan, waardoor de verwachting wel wat lastig is. Door de dikke mist zal het wegdek naar verwachting niet meer afkoelen. Wel wordt er in grote delen van het land preventief gestrooid om gladheid door eventuele sneeuwval te bestrijden.

Vrijdag begint de dag op veel plaatsen mistig en kan het lokaal glad zijn op binnenwegen en (fiets)bruggetjes waar niet is gestrooid. De kans op gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend, verwacht Weeronline. In de westelijke kustregio’s is er de hele dag kans op een lokale winterse bui, in de rest van het land blijft het droog. De zon kan zich misschien tijdelijk nog laten zien, maar er is ook kans dat de mist en lage bewolking blijven hangen.