FNV: volgende week stakingen regionale treinen in het noorden

Medewerkers van regionale treinen in het noorden van Nederland gaan vanaf volgende week donderdag staken na het stuklopen van een cao-overleg, heeft FNV bekendgemaakt.

“Donderdag 15 december gaan we een staking organiseren op het regionale spoor in Friesland. Op vrijdag 16 december volgt het regionale spoor in de provincie Groningen en maandag op het regionale spoor in Zuid-Oost Drenthe”, zegt Edwin Kuiper, bestuurder van FNV. Daarna volgen waarschijnlijk nog meer stakingen, maar daar moeten de bonden nog afspraken over maken.

De aangekondigde stakingen hebben in alle gevallen betrekking op treinen van Arriva.

Volgens Kuiper zijn werkgevers “keer op keer” hun afspraken niet nagekomen. Woensdag verstreek een ultimatum van FNV, CNV en VVMC. Vlak daarvoor dienden werkgevers nog een nieuw loonbod in. “Ze zouden met een verbeterd loonbod komen, die belofte zijn ze niet nagekomen. Daarnaast zijn alle voorstellen van vakbonden van tafel geveegd”, aldus de vakbondsman.

Het conflict draait om één van de twee cao’s in het streekvervoer, die voor zo’n 1300 werknemers van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis geldt. Voor deze conducteurs, machinisten en buschauffeurs eisen de vakbonden dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, die nu erg hoog is.

Een woordvoerder van Arriva kon donderdagavond nog geen inhoudelijk commentaar geven op de aangekondigde stakingen.