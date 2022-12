Foodwatch vindt illegale gifstoffen op rozijnen in Nederland

Rozijnen die in Nederlandse supermarkten worden verkocht, bevatten bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn, stelt voedselwaakhond Foodwatch. De organisatie wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingrijpt.

Foodwatch bekeek de resultaten van 34 monsters die de NVWA in 2021 van rozijnen nam om te bepalen welke bestrijdingsmiddelen erop zaten. Op achttien rozijnenmonsters werden resten van in totaal vijftien verschillende pesticiden gevonden die verboden zijn in de EU, aldus Foodwatch. Het gaat om rozijnen die verkocht worden door de Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus.

Volgens Anke Bakker van Foodwatch komt een deel van de monsters uit Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Belgi├ź. Dat wil niet per se zeggen dat daar illegale bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, het kan ook te maken hebben met de verwerking van de verpakking. De andere rozijnen zijn naar alle waarschijnlijkheid ge├»mporteerd. Volgens Bakker zou de NVWA hier onderzoek naar moeten doen.

Bovendien wordt er in de veiligheidsnormen geen rekening gehouden met een mogelijke “stapeling” van verschillende gifstoffen, aldus Foodwatch. “Dit terwijl verschillende resten elkaar gevaarlijk kunnen versterken.” Vorig jaar meldde Foodwatch ook al dat rozijnen vaak vervuild zijn met een combinatie van bestrijdingsmiddelen.

Ook op biologische rozijnen werden resten van gifstoffen gevonden. Maar om de rozijnen biologisch te kunnen noemen, mogen die middelen er volgens Foodwatch niet op zitten. Bakker: “Het kan zijn dat deze rozijnen foutief gelabeld zijn als biologisch, of dat er bijvoorbeeld een paar rozijnen in een verkeerde bak zijn beland.” Foodwatch raadt mensen evengoed aan zoveel mogelijk biologische rozijnen te kopen, omdat deze wel “vele malen schoner” zijn dan gewone rozijnen.

De NWVA zegt later met een reactie te komen.