Halsema: lessen van de Decembermoorden nog steeds belangrijk

De lessen van de Decembermoorden zijn na veertig jaar nog steeds belangrijk. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tijdens de jaarlijkse herdenking in de hoofdstad. Het is donderdag precies vier decennia geleden dat in Suriname vijftien politieke tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse werden gedood.

“Ook nu horen we soms wanklanken over onze overheden”, zei Halsema. “Vaak met reden. Maar sommige krachten maken misbruik van dat wantrouwen. Door twijfel te zaaien over de waarde van onze democratie en onze rechtstaat.” Volgens de burgemeester vragen samenlevingen van minderheden, “of het nu gaat om Suriname of Amsterdam” om meer democratie, “niet om minder”. “Juist door pal te staan voor de waarden van democratie en rechtstaat eren we de nagedachtenis aan de slachtoffers van de Decembermoorden.”

De herdenking begon met het leggen van bloemen bij het monument aan de zijmuur van de Mozes en Aaronkerk. Daarna volgde een bijeenkomst in de Amstelkerk. Naast Halsema namen ook advocaat Gerard Spong, oud-minister Jan Pronk – die een boek schreef over Suriname – en familietherapeut Kitlyn Tjin A Djie het woord.

De slachtoffers werden in de nacht van 7 op 8 december in 1982 van hun bed gelicht en overgebracht naar Fort Zeelandia, waar ze werden gemarteld en vermoord. Desi Bouterse werd in 2019 veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden. De 77-jarige voormalig president van Suriname is tegen dat vonnis in beroep gegaan.

Halsema zei dat veel vragen nog onbeantwoord zijn, waardoor het verleden nog niet kan rusten. “Maar als het recht zijn beloop krijgt zal de geschiedenis misschien, hopelijk, iets lichter voelen.”