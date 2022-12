Kritiek regeringspartijen op woorden premier Rutte over Bulgarije

Regeringspartijen D66 en CDA hebben flinke kritiek op woorden die premier Mark Rutte sprak over Bulgarije. Sjoerd Sjoerdsma (D66) vindt dat er “op z’n minst excuses moeten komen”, zei hij in een debat over de EU in de Tweede Kamer. Ook de regering in Sofia was niet blij met de opmerking van Rutte.

De premier sprak vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie over het veto van Nederland over toetreding van Bulgarije tot het Schengengebied. Hij wil voorkomen dat illegale migranten via omkoping van Bulgaarse grenswachten de EU binnenkomen. Dat zij “met een 50 eurobiljet alsnog langs de grens komen”, zei Rutte. “Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt”, voegde hij eraan toe.

Sjoerdsma sprak van een “diplomatieke blunder” en een “schoffering”. CDA’er Mustafa Amhaouch zei de woorden van de premier niet te begrijpen. Het is “gevoelig”. Hij zei dat landen met een Europese buitengrens juist geholpen moeten worden bij de bewaking van de grens. Volgens Tom van der Lee van oppositiepartij GroenLinks gooit Rutte “olie op het vuur” met zijn opmerking.

Rutte kondigde vrijdag aan dat Nederland de toetreding van Bulgarije tot de paspoortvrije Schengenzone zal blokkeren, hoewel het land wel aan alle voorwaarden voldoet. De Europese Commissie en het Europees Parlement vinden wel dat Bulgarije moet kunnen toetreden. Roemeniƫ en Kroatiƫ mogen van Nederland wel lid worden van Schengen.