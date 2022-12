Meer gemeenten verlengen noodopvang asielzoekers

Steeds meer gemeenten besluiten om hun tijdelijke locaties voor de opvang van asielzoekers langer beschikbaar te houden. Dat doen ze omdat er nog altijd geen oplossing is voor het tekort aan reguliere opvangplekken.

Zaltbommel vangt maximaal 65 mensen op in sporthal De Ring. Die opvang zou eind december sluiten, maar blijft nu open “tot medio 2023”, meldt de Gelderse gemeente donderdag. Burgemeester Pieter van Maaren zegt in een verklaring: “Ik vind het onmenselijk om deze mensen op straat te zetten. De opvang verloopt goed en we bieden mensen hier rust en onderdak.”

In de afgelopen dagen hebben ook de gemeenten Schagen, Hendrik-Ido-Ambacht en Schouwen-Duiveland besloten dat hun noodopvanglocaties langer open blijven. Ook de gezamenlijke opvang van de gemeenten Purmerend en Edam/Volendam is langer beschikbaar.

Het Brabantse Veldhoven vangt maximaal 158 statushouders op in groepsaccommodatie De Buitenjan. Die opvang wordt ook verlengd. De vluchtelingen konden er tot 1 februari volgend jaar blijven en dat wordt in elk geval 1 augustus. Statushouders zijn erkend als vluchteling en mogen dus in Nederland blijven. Maar omdat er door woningnood geen huis voor ze beschikbaar is, kunnen ze eigenlijk het asielzoekerscentrum niet verlaten. Daar zouden ze dan plekken voor nieuwkomers bezet houden.

Tiel breidt de opvang van asielzoekers uit. In hotel Van der Valk zitten nu ongeveer vijftig vluchtelingen, en rond de jaarwisseling kunnen daar nog twintig mensen bij. De hotelkamers worden sinds half juni voor ze gehuurd en zijn tot eind augustus volgend jaar beschikbaar.

De noodopvang in de gemeente Barneveld gaat wel dicht. Op vakantiepark Ackersate in het dorp Voorthuizen verblijven ongeveer 85 asielzoekers. Zij gaan vlak voor de kerstdagen gezamenlijk naar de plaats Dieren. Daar meren twee opvangschepen aan.