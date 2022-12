Moeder in water gevonden foetus bekend, geen verder onderzoek

De politie is in contact gekomen met de moeder van de foetus die woensdagmiddag in het water bij de Rotterdamse RDM-kade in de wijk Heijplaat werd gevonden. Er is met haar gesproken en vervolgens besloten geen verder strafrechtelijk onderzoek uit te voeren, legt een woordvoerder uit. Eerder werd al bekend dat de foetus niet levensvatbaar was.

Omdat de kwestie zeer gevoelig is, wordt verder niets gedeeld over de achtergrond.

De dode foetus werd rond 16.00 uur gevonden door schoonmakers. Eerder zei een woordvoerder van de politie al dat de foetus “echt heel klein” was.