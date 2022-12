Peter Rehwinkel waarnemend burgemeester gemeente Voorne aan Zee

Peter Rehwinkel wordt per 1 januari waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, meldt de provincie Zuid-Holland woensdag. De nieuwe gemeente wordt vanaf die datum gevormd door het samengaan van de huidige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

De provincie noemt het “gangbare praktijk” voor een fusiegemeente om een waarnemend burgemeester aan te stellen omdat het even duurt voordat een kroonbenoemde burgemeester is gevonden. Na de zomer wordt, in samenspraak met Commissaris van de Koning Jaap Smit, bepaald wanneer de vacature daarvoor wordt opengesteld.

Rehwinkel heeft ervaring als (waarnemend) burgemeester in verschillende (fusie)gemeenten, zoals Groningen, Naarden, Dijk en Waard, Bergen en Zaltbommel. Ook was hij voor de PvdA lid van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.