Rotterdam wil honderden huizen bouwen bij de Euromast

Als het aan het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders ligt, komen er nabij de Euromast aan de Parkhaven maximaal 650 nieuwe woningen in alle prijsklassen. Dat schrijft het gemeentebestuur in een voorstel.

“De kade aan de Parkhaven verandert in een groen gebied met bomen, bankjes en veel ruimte om te wandelen en fietsen”, zegt wethouder Chantal Zeegers van klimaat, bouwen en wonen. “Er komen sociale huurwoningen, huur- en koopwoningen in het middensegment en duurdere huur- en koopwoningen. Woningen voor iedere Rotterdammer dus.”

De helft van het woningaanbod moet bestaan uit zogeheten betaalbare woningen. Daaronder vallen sociale- en middenhuurwoningen tot en met 1075 euro per maand en koopwoningen met een prijs tot 405.000 euro, de bovengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in 2023.

De gemeente belooft dat het groen dat moet wijken voor de huizen, volledig wordt gecompenseerd. Er komen zo’n 300 nieuwe bomen en ander groen. Het is ook de bedoeling om zoveel mogelijk bestaande bomen een nieuwe plek te geven binnen het woningbouwplan.

In de appartementengebouwen komt ruimte voor horeca, vrijetijdsvoorzieningen, kantoren, kleinschalige bedrijfjes en maatschappelijke voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum. Alle huidige attracties en boten langs de Parkhaven kunnen blijven. Er komen bijna 2500 fietsparkeerplaatsen. In de toekomst komt er hoogwaardig openbaar vervoer dat vanaf station Rotterdam Centraal via de Maastunnel richting Rotterdam-Zuid gaat.

De gemeenteraad neemt naar verwachting komend voorjaar een besluit over het bestemmingsplan voor deze bouwplannen.