Vertegenwoordiger Suriname wil U-bocht kabinet met slavernijexcuses

Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij wil dat het kabinet een “U-bocht” maakt in zijn plannen om – zoals niet officieel is bevestigd, maar wel uitgelekt – excuses aan te bieden voor het slavernijverleden op 19 december. Dat zegt hij bij aanvang van het overleg in het Catshuis met premier Mark Rutte, een aantal andere leden van het kabinet, en organisaties die zich bezighouden met dit verleden en vertegenwoordigers van Suriname en Caribisch Nederland. Als excuses worden aangeboden volgens de nu uitgelekte plannen, verwacht Roozer niet dat Suriname deze kan accepteren.

De uitgelekte plannen dat het kabinet op 19 december excuses aan wil bieden komen wat Roozer betreft te overhaast. Bovendien vindt hij de datum “volstrekt willekeurig uitgekozen”. Hij herhaalt het pleidooi dat de slavernijcomités in Nederland, Suriname, Curaçao en Aruba donderdag kenbaar hebben gemaakt in een brief die is ingezien door NU.nl om op 1 juli volgend jaar excuses aan te bieden. Dan is het precies 150 jaar geleden dat er echt een einde kwam aan slavernij binnen het Koninkrijk.