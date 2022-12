Vorig jaar meer doden dan in 2020 door ongeval met trein

Elf mensen kwamen in 2021 om bij een ongeval met een trein, staat in het jaarverslag Spoorwegveiligheid 2021 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit zijn er meer dan het jaar daarvoor. Toen kwamen acht mensen om het leven bij een treinongeval. In totaal vonden op het spoornetwerk vorig jaar 22 zware ongevallen plaats. Volgens de ILT kunnen door verbeteringen nieuwe slachtoffers voorkomen worden.

De meeste ongevallen gebeuren op overwegen, aldus de ILT. Vorig jaar waren dit er dertien, waarbij negen mensen om het leven kwamen. Ook waren er botsingen, aanrijdingen en een ontsporing.

In 2021 werden 65 overwegen opgeheven. Ook zijn vijf niet-beveiligde overwegen omgebouwd naar beveiligde overwegen. Eind 2021 telde Nederland bijna 2300 overwegen. Ruim zeshonderd waren toen niet beveiligd.

Vorig jaar passeerde een machinist ruim honderd keer zonder toestemming een sein dat ‘stop’ toonde. Dit is tien keer meer dan in 2020.

De ILT benoemt bij dit jaarverslag wel dat in 2020 door de coronacrisis minder treinen reden en ook minder mensen gebruikmaakten van de weg.

Het spoorwegverkeer nam in 2020 met 8 procent af. Inmiddels is het aantal treinkilometers weer deels hersteld met een groei van ruim 5 procent, meldt de ILT. Het Nederlandse spoor is volgens de inspectie een van de veiligste in Europa.

De ILT zegt onder meer ProRail aan te sporen “proactief maatregelen te blijven nemen om de veiligheid van de infrastructuur te verbeteren”. De inspectie houdt de voortgang hiervan in de gaten.