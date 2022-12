Bijna alle 25.000 kaarten voor Radio 2 Top 2000 Café verkocht

De kaartverkoop voor het NPO Radio 2 Top 2000 Café gaat heel hard. Binnen vier uur waren bijna alle ruim 25.000 beschikbare tickets verkocht, laat NPO weten. “Er zijn nog kaarten beschikbaar, maar het punt van uitverkocht nadert met rasse schreden”, meldt een woordvoerder.

De verkoop is vrijdagochtend om 10.00 uur gestart. Luisteraars kunnen dit jaar eindelijk weer fysiek de uitzending in het Top 2000 Café in Hilversum bijwonen én virtueel via tv-schermen zoals de afgelopen twee jaar. Voor het eerst is publiek 24 uur per dag live welkom in Beeld & Geluid op het Mediapark in Hilversum.

De Top 2000-studio bleef de afgelopen twee jaar leeg vanwege de coronacrisis. Om alle risico’s nu zo laag mogelijk te houden, is de opzet dit jaar aangepast. Waar voorheen om het kwartier een haast continue stroom van binnenkomers en vertrekkers was die allen een half uur van de show mochten meemaken, kunnen luisteraars nu vijftig minuten blijven.

Zo mengt het publiek zich niet en kan het café tijdens de uurwisseling worden schoongemaakt. Daarna kan de volgende groep van maximaal 150 mensen naar binnen. Tickets aan de deur halen, is niet meer mogelijk.