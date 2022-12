Den Haag verlengt opvang van ruim 450 asielzoekers

In navolging van andere gemeenten heeft ook Den Haag besloten om asielzoekers langer op te vangen. De vluchtelingen mogen ongeveer een jaar langer in de hofstad blijven. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) “kampt nog steeds met een groot tekort aan opvangplekken en er is op korte termijn geen zicht op een alternatieve locatie”, aldus de gemeente vrijdag.

Den Haag heeft twee tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen. Die zijn beide op industrieterrein Binckhorst, niet ver van station Voorburg. In een kantoorpand aan de Regulusweg zitten zo’n vierhonderd volwassen asielzoekers. Zij zouden daar tot het einde van dit jaar kunnen blijven, maar dat wordt verlengd naar 31 december 2023. Verder vangt Den Haag 58 minderjarige asielzoekers op in huisjes aan de Jupiterkade. Die locatie was beschikbaar tot eind februari volgend jaar, maar nu mogen de vluchtelingen er tot eind maart 2024 blijven.

Ook het Gelderse Culemborg verlengt de noodopvang voor asielzoekers. Ongeveer tweehonderd vluchtelingen worden daar opgevangen. De locatie was beschikbaar tot half januari volgend jaar, en dit wordt verlengd tot 1 juli. Daarna moeten de asielzoekers ergens anders naartoe gaan.

In de afgelopen dagen hebben ook de gemeenten Nijmegen, Zaltbommel, Schagen, Hendrik-Ido-Ambacht, Schouwen-Duiveland en Purmerend/Edam-Volendam besloten dat hun noodopvanglocaties langer open blijven.