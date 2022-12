Eerste lokale ijsdag gemeten in Eelde

In het Drentse Eelde bleef de temperatuur vrijdag de gehele dag onder de nul, waarmee de eerste lokale ijsdag van de winter een feit is. Landelijk kwam het nog niet tot een officiƫle ijsdag, in De Bilt gaf het kwik een waarde van 2,2 graden aan.

Vorig jaar was het op 22 december de laatste keer dat het lokaal de gehele dag vroor. Onder de huidige klimaatomstandigheden werd de eerste lokale ijsdag pas op 19 december van dit jaar verwacht. In de winter van 2020-2021 was dat op 10 december. In Hupsel, in de Achterhoek, werd het toen niet warmer dan -0,2 graden. Nog een jaar eerder was die eerste lokale ijsdag op 21 januari, het jaar daarvoor op 22 januari.

Het is nog nooit voorgekomen dat er in een winter op geen enkel KNMI-meetpunt een ijsdag werd gemeten. De vroegste lokale ijsdag viel op 30 oktober 1940, in Maastricht werd toen -0,2 graden gemeten.

Drie tot elf ijsdagen waren gebruikelijk in de klimaatperiode 1991-2020, de meeste komen in het oosten en noordoosten voor.